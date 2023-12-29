Названа неожиданная причина социальной тревожности

Ученые из Университетского колледжа Корка нашли неожиданную причину социального тревожного расстройства (СТР). Под этим состоянием понимается ощущение страха, тревоги и дистресса, возникающее при взаимодействии с другими людьми.

Исследование показало, что важную роль в возникновении СТР могут играть кишечные микробы. Это открытие указывает на новые пути для терапии пациентов.

Ученые взяли образцы кишечных микробов у шести здоровых людей и шести человек с СТР. Анализ ДНК показал, что их состав существенно отличается. Затем микробов пересадили лабораторным мышам, которым ранее давали антибиотики для подавления естественной микрофлоры.

Подопытным грызунам предложили серию тестов для изучения различных аспектов их поведения. В частности, ученые наблюдали, как они вели себя в окружении своих сородичей.

Результаты показали, что мыши с микробами здоровых людей проявляли любопытство к незнакомцам. Мыши с микробами людей с СТР боялись приближаться к другим мышам.

«Они так и не восстановились полностью, чтобы снова быть в состоянии общаться», – отметили авторы научной работы.

Дальнейший анализ показал, что у мышей также различались уровни некоторых гормонов и свойства иммунной системы. В частности, изменения коснулись окситоцина – ключевого гормона, участвующего в установлении социальных связей.