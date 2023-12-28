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Ученые нашли продукт, обладающий антираковыми свойствами

Авторы научной работы проанализировали результаты 198 исследований и подтвердили, что употребление моркови связано со снижением риска развития рака.

Ученые нашли продукт, обладающий антираковыми свойствами
© Unsplash

Метаанализ, включающий 4,7 млн человек, показал, что употребление 400 г моркови в неделю снижает риск рака на 20%. Даже употребление одной порции моркови в неделю связано со снижением риска онкологии на 4%.

Эффект свежих овощей проявляется против различных типов рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Наука