Ученые нашли ответ на вопрос о том, где берется новогоднее настроение

Новогоднее настроение – радостное, волнующее ожидание чего-то грандиозного и нового. У многих россиян, кто привык с детства к семейному теплому празднику, где были наряженная елка, подарки, застолье, новогоднее настроение «включается» при виде привычной атрибутики.

Это могут быть светящиеся гирлянды, мандарины, запах хвои или даже просто первый снег. Тем не менее, те, кто новогоднего настроения не испытывает, пытается оспорить существование связи между праздником и положительными эмоциями. Об этом рассказывает «МедЗдрав.Инфо».

Но теперь это не более чем безосновательные нападки. Ученые из Университета Копенгагена в Дании провели эксперимент с участием 26 человек и доказали, что праздничное настроение действительно существует – и ему отведено специальное «место» в головном мозге.

Испытуемые были поделены на две группы: тех, кто празднует Новый год и тех, кто его игнорирует. Всем им демонстрировали тематические картинки. Оказалось, что у тех, кто устраивает торжество на Новый год, при просмотре активизировалась сенсомоторная кора головного мозга, контролирующая телесные ощущения.