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Ученые нашли ответ на вопрос о том, где берется новогоднее настроение

Новогоднее настроение – радостное, волнующее ожидание чего-то грандиозного и нового. У многих россиян, кто привык с детства к семейному теплому празднику, где были наряженная елка, подарки, застолье, новогоднее настроение «включается» при виде привычной атрибутики.

Ученые нашли ответ на вопрос о том, где берется новогоднее настроение
© Вести Подмосковья

Это могут быть светящиеся гирлянды, мандарины, запах хвои или даже просто первый снег. Тем не менее, те, кто новогоднего настроения не испытывает, пытается оспорить существование связи между праздником и положительными эмоциями. Об этом рассказывает «МедЗдрав.Инфо».

Но теперь это не более чем безосновательные нападки. Ученые из Университета Копенгагена в Дании провели эксперимент с участием 26 человек и доказали, что праздничное настроение действительно существует – и ему отведено специальное «место» в головном мозге.

Испытуемые были поделены на две группы: тех, кто празднует Новый год и тех, кто его игнорирует. Всем им демонстрировали тематические картинки. Оказалось, что у тех, кто устраивает торжество на Новый год, при просмотре активизировалась сенсомоторная кора головного мозга, контролирующая телесные ощущения.

Это как раз-таки «вклад» событий из детства. У таких людей «мысль о новогодних праздниках может немедленно вызвать чувство счастья, радости», пояснили ученые.