В мозгу есть области, отвечающие за новогоднее настроение — ученые

Новогоднее настроение для многих взрослых считается мифом родом из детства. Однако датские ученые доказали, что оно действительно существует, причем ему отведено специальное место в мозгу.

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Ученые из Университета Копенгагена провели эксперимент на 26 людях. Их поделили на две группы: тех, кто празднует Новый год и тех, кто этого не делает.

Результаты исследования показали, что у группы, которая отмечает Новый год, при демонстрации новогодних картинок активизируется сенсомоторная кора головного мозга, контролирующая телесные ощущения.

«У человека может быть положительный опыт, например, детские воспоминания, наполненные радостью, подарками, совместной выпечкой печенья, тогда мысль новогодних праздниках может немедленно вызвать чувство счастья, радости», — считают ученые.

Взаимосвязь между воспоминаниями и физиологией открыл русский физиолог Павлов, проводя в конце 1890-х годов испытания на собаке.