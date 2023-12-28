Какие продукты насыщают «хорошим» холестерином

Крупнейшая цифровая платформа Индии MediBuddy провела исследование и выяснила, как изменения в образе жизни и пищевые привычки среди молодых людей способны повысить холестерин, особенно уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые провоцируют риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Исследование показало, что у 22% людей с высоким уровнем ЛПНП индекс массы тела находится в пределах здоровой нормы, а значит нет прямой связи ожирения с высоким холестерином. Более половины этих людей – мужчины.

На повышение плохого холестерина кроме рациона питания влияют стрессы, генетика, а также физическая пассивность.

Специалисты рекомендуют изменить пищевые привычки и добавить в рацион питания продукты с высоким содержанием жирных кислот, чтобы поддерживать здоровый уровень холестерина. Это прежде всего оливковое масло, орехи, фасоль. Полезны будут соя, овёс, чеснок, шпинат, капуста, авокадо, черника, тёмный шоколад. Они будут способствовать снижению уровня ЛПНП.