Женщины чаще страдают от побочных действий лекарств. И дело не в физиологии

Побочные эффекты лекарств чаще фиксируются у женщин, чем у мужчин не из-за биологических различий, как считалось ранее, а по социальным причинам, сообщает Гарвардский университет (США).

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Исследователи проанализировали более 33 млн записей из открытой базы данных о побочных явлениях от приема лекарств, куда пострадавшие сами сообщают о происшествиях. И им удалось опровергнуть уже сложившееся убеждение в том, что причина более частых «побочек» у женщин — физиологические причины.

«У женщин чаще, чем у мужчин наблюдается "поведение, ведущее к здоровью", например, они чаще принимают рецептурные лекарства или обращаются к врачу. Они же с большей вероятностью сталкиваются с предвзятостью и дискриминацией в больницах, что влияет на то, верно ли поставлен диагноз и правильное ли лечение назначено», — сообщают в университете.

У женщин чаще фиксируют проблемы психического и физического здоровья, в том числе потому, что они чаще мужчин живут в бедности, подвергаются насилию со стороны партнера, а также сексуальным домогательствам и насилию на работе.

Кроме того, гендерные стереотипы, стигмы и социальные нормы влияют на то, как сам пациент воспринимает происходящее с ним. Так, женщины скорее, чем мужчины сочтут побочным явлением увеличение веса.