Древнюю диадему на Алтае обнаружили новосибирские археологи

Точный возраст диадемы назвать пока нельзя. Без радиоуглеродного анализа ученые датируют возраст находки по слою земли. В Денисовой пещере на Алтае, где нашли головное украшение, он накапливался от 30 до 45 тысяч лет на разных участках. «Правильно говорить, что это находка времен раннего верхнего палеолита», - уточнил старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Максим Козликин.

Радиоуглеродный анализ подразумевает нарушение целостности древнего украшения. Пока что новосибирские ученые этого делать не планируют. «Такой вид исследования требует изъятия части находки, спил, высверливание. Пока не хотелось бы разрушать. В перспективе – наверняка сделаем, но пока что достаточно знать возраст слоя», - рассказал сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН.