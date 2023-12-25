Ученые нашли способ определения даты смерти с помощью нейросети

Исследователи из США, Дании и Швейцарии разработали нейросеть life2vec, демонстрирующую высокую точность в прогнозировании даты смерти человека.

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По информации журнала Nature Computational Science, ученые провели анализ данных о здоровье и трудовой активности граждан Дании. Искусственный интеллект справился со своей задачей на 79%.

Программа life2vec научилась делать прогнозы благодаря обработке огромной информационной базы. Нейросеть изучила аспекты жизнедеятельности из различных областей и установила между ними связи.

Однако, несмотря на успех, ученые не исключают и даже выделяют этический момент. Для того чтобы использовать эту технологию, нужно заранее оценить все риски.