Ученые нашли способ определения даты смерти с помощью нейросети

Ученые узнали способ определения даты смерти с помощью нейросети
Исследователи из США, Дании и Швейцарии разработали нейросеть life2vec, демонстрирующую высокую точность в прогнозировании даты смерти человека.
По информации журнала Nature Computational Science, ученые провели анализ данных о здоровье и трудовой активности граждан Дании. Искусственный интеллект справился со своей задачей на 79%.
Программа life2vec научилась делать прогнозы благодаря обработке огромной информационной базы. Нейросеть изучила аспекты жизнедеятельности из различных областей и установила между ними связи.
Однако, несмотря на успех, ученые не исключают и даже выделяют этический момент. Для того чтобы использовать эту технологию, нужно заранее оценить все риски.
Результаты исследования доказывают, что искусственный интеллект быстро учится и стремительно проникает в самые разные области нашей жизни. Эксперты уверены, что нейросети помогут человечеству разобраться во многих явлениях.