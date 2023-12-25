Ученые: слезы способны подавить агрессию у окружающих

Ученые считают, что слезы прошли своего рода эволюцию, чтобы защищать младенцев. В результате сегодня человеческие слезы способны подавлять агрессию у окружающих.

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Как говорится в Plos Biology, тесты показали, что слезы снижают мужскую агрессию на 40%, за счет снижения выброса тестостерона.

При этом таким эффектом обладает не вид плачущего человека, а состав слез.

Это удалось выяснить после того, как мужчинам дали подышать собранными с женских лиц слезами, а затем попросили сыграть в компьютерную игру, используемую в психологии для провоцирования агрессивного поведения путем несправедливого вычета очков игроков.