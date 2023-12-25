Новую методику лечения пучеглазия разработали российские врачи

Специалисты Сеченовского университета разработали методику проведения операций для лечения особо сложных случаев пучеглазия.

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Медики научились проводить хирургическое вмешательство с внутренней стороны глаза. Это необходимо, когда глазное яблоко выступает более чем на четыре миллиметра. Операция длится около часа и может проводиться на одном или двух глазах.

При экзофтальме (пучеглазии) происходит смещение глазного яблока вперед или в сторону. Чаще всего причиной болезни становятся эндокринные нарушения. Человек, страдающий пучеглазием, испытывает резь и ощущение песка в глазах, у него падает острота зрения, сообщают «Известия».