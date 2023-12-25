Запор повышает риск развития Альцгеймера – доктор Павлова

Проблема запора знакома как взрослым, так и детям. Однако мало кто знает, что это состояние приносит куда больше проблем со здоровьем, чем может показаться на первый взгляд.

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О том, чем чреват запор для взрослого человека, у себя в соцсетях рассказала эндокринолог Павлова.

Южнокорейские исследователи обнаружили взаимосвязь между болезнью Альцгеймера и запором. Они давали мышам противодиарейный препарат, чтобы замедлить функцию кишечника. Спустя время у подопытных, помимо запоров, возникли проблемы с памятью. Затем ученые проанализировали состояние здоровья японцев и граждан Южной Кореи, имеющих среди заболеваний запор или болезнь Альцгеймера.

Оказалось, что Альцгеймер встречается в два раза чаще у тех, кто страдает от запора. Причем у японцев эта взаимосвязь отмечается чаще, чем у корейцев.

«Через белки бета-амилоиды. Они скапливаются в организме при регулярном застое кала и являются провокаторами развития болезни Альцгеймера», – пояснила доктор Павлова.

Южнокорейские ученые тем временем считают, что их работа подтверждает взаимосвязь между работой мозга и кишечника. По их мнению, она представляет собой физическую и химическую взаимосвязь ЦНС и желудочно-кишечного тракта.