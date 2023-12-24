Врачи назвали опасные марки уколов для избавления от жира

Инъекции для разрушения жировых клеток на основе фосфатидилхолина и дезоксихолата натрия приводят к тяжелым побочным эффектам: кистам, рубцам, деформациям кожи и серьезным инфекциям. Об этом сообщает Healthday.

© Газета.Ru

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупреждает, что инъекции липолитиков, предназначенные для разрушения жировых клеток, могут привести к долгосрочным негативным последствиям.

Агентство получило сообщения о потребителях, пострадавших в результате инъекций следующих торговых марок: Aqualyx, Lipodissolve, Lipo Lab и Kabelline. Общие ингредиенты препаратов включают фосфатидилхолин (PPC) и дезоксихолат натрия (DC). Эти вещества использовались по отдельности или вместе.