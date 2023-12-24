Ученые определили оптимальную диету для людей с диабетом I типа

Ученые из Шведского университета в Гетеборге определили оптимальную диету для людей с диабетом I типа, способную эффективно поддерживать уровень сахара в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

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Исследование включало 50 добровольцев с диабетом I типа, средний возраст которых составил 48 лет. Участники были разделены на две группы: одна придерживалась диеты, включающей 50% углеводов, вторая уменьшила долю углеводов до 30%.