Российские ученые нашли способ замедлить старение
Сотрудники Научного центра инновационных лекарственных средств Волгоградского государственного медицинского университета выяснили, как добиться контроля над токсичным действием одного из самых распространенных молекулярных факторов старения, пишет пресс-служба учреждения. Результаты их изысканий опубликованы в журнале Chemical Biology & Drug Design.
Сообщается, что молекулы «лекарственных кандидатов», которые подавляют образование маркеров старения, удалось выявить с помощью методов компьютерного анализа и разнонаправленных испытаний биологической активности. Их эффективность уже подтверждена на лабораторных животных.
«Мы убеждены, что взятие под контроль фундаментальных причин болезней старения — действительно эффективный путь к понижению их социальных и медицинских последствий», — объясняет один из авторов исследования Роман Литвинов.
Ученые пытаются изобрести новые методы борьбы со старением и планируют объединить силы с представителями других университетов для поиска способов увеличить продолжительность жизни. Проект получил рабочее название «500 лет». Хотели бы жить пять веков?