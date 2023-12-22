Как на самом деле недосып влияет на нашу психику

Ученые проанализировали информацию, полученную в ходе исследований о нарушениях сна за последние полвека, и составили общую картину психологических последствий, к которыми приводит недосып. Они выяснили, что люди становятся менее счастливыми, а неприятных ощущений становится больше. О результатах сообщает Американская психологическая ассоциация.

© Телеканал «Наука»

«Исследования показали, что более 30% взрослых и до 90% подростков не высыпаются. Оценка того, как плохой сон влияет на эмоции, имеет решающее значение для укрепления психологического здоровья. Это исследование представляет собой наиболее полный синтез экспериментов и предоставляет убедительные доказательства того, что недосып отрицательно влияет на эмоциональное функционирование человека», — говорит доктор философии из Университета штата Монтана (США) Кара Палмер.

Видео дня

Группа ученых проанализировала данные 154 исследований, в которых приняли участие 5715 человек. Все они — разноплановые эксперименты, в ходе которых сон участников специально нарушали на одну или несколько ночей. Испытуемые должны были бодрствовать дольше, чем положено в нормальной ситуации. Или спать, но меньше, чем обычно. Или их периодически будили в течение ночи.

В каждом исследовании также измерялась по крайней мере одна переменная, связанная с эмоциями: например, настроение участников, их реакция на эмоциональные стимулы, показатели депрессии и симптомов тревоги. А также фиксировалось, как эти показатели меняются в зависимости от ситуации со сном.

«Все три типа нарушений сна привели к уменьшению у участников положительных эмоций, таких как радость, счастье и удовлетворенность. А также усилили признаки тревожности: участилось сердцебиение, люди были более беспокойны. Это происходило даже после небольших сбоев, например, когда испытуемые ложились спать на час или два позже обычного или после потери всего нескольких часов сна», — отмечается в сообщении.

Также обнаружилось, что потеря сна притупляет реакцию в ответ на эмоциональные стимулы. Обнаружена и взаимосвязь с симптомами депрессии и появлением таких негативных эмоций, как печаль, беспокойство и стресс. Хотя, признают исследователи, это встречалось реже, чем сокращение положительных эмоций.