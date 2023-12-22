Ученые нашли эффективные методы продления жизни

Ежедневно в Лаборатории Джексона, расположенной в Бар-Харборе, штат Мэн, специалисты проводят тщательный мониторинг уникальных групп мышей. Эти особи старше 600 дней, что эквивалентно приблизительно 60 годам в человеческом возрасте, и являются важными объектами для изучения процессов старения. Начиная с 1920-х годов, исследования старения у лабораторных мышей привлекали внимание ученых, причем первоначально они носили описательный характер, как отмечает Ричард Миллер из Мичиганского университета.

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По информации Центральной Службы Новостей, прорыв в этих исследованиях произошел в 1935 году благодаря работе Клайва Маккея и его команды. Они показали, что крысы на диете с ограниченными калориями живут на 33% дольше обычного. Однако, до 2002 года систематические исследования в этой области не проводились из-за высоких затрат. Ситуация изменилась с началом Программы тестирования вмешательств (ITP), где в строго контролируемых условиях выращиваются сотни мышей каждый год. В рамках программы исследователи вводят мышам специальные препараты, которые, как предполагается, способны увеличить их продолжительность жизни.

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Мыши, используемые в ITP, относятся к лабораторной линии UM-HET3. Интересно, что исследования показали различия в продолжительности жизни и весе мышей в зависимости от места их содержания, например, в Мичигане, Мэне и Техасе. Это указывает на важность факторов окружающей среды, которые могут быть неочевидны для человека. Наиболее эффективной комбинацией препаратов, использованной в ITP, оказалась смесь иммунодепрессанта рапамицина и регулятора глюкозы акарбозы, продлившая жизнь мышей на 29%.

Отдельно стоят исследования карликовых мышей, обладающих мутациями, блокирующими выработку или действие гормона роста, обусловленные генными опечатками или генной инженерией. Эти мыши живут значительно дольше обычных – их продолжительность жизни может быть на 60% выше. Кроме того, они демонстрируют лучшую устойчивость к окислительному стрессу и более медленное развитие заболеваний, напоминающих болезнь Альцгеймера.