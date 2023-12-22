Psychological Bulletin: потеря часа сна может привести к ощущению несчастья

Сокращение продолжительности ночного сна может негативно повлиять на удовлетворенность человека своей жизнью и привести к ощущению несчастья. К такому заключению пришли исследователи из университета Восточной Англии. Результаты исследования опубликованы в Psychological Bulletin. Новая научная работа британских ученых основана на результатах 154 предыдущих исследований на тему влияния сна на качество жизни человека (мета-анализ). В совокупности в исследованиях приняли участие более пяти тысяч человек в возрасте 7-79 лет. Ученые стремились выяснить, как продолжительность ночного сна влияет на субъективное ощущение счастья. Результаты показали, что если человек спит меньше, чем привык, у него снижается способность мыслить позитивно. Лишение одного часа сна может спровоцировать появление ощущения несчастья. Сокращение привычной продолжительности сна на три-четыре часа было связано с сильным ухудшением настроения и снижением удовлетворенности жизнью. Кроме того, люди, которые спали слишком мало, чаще демонстрировали симптомы тревоги и депрессии. Также исследователи выяснили, что большое количество ночных пробуждений (связанное, например, с необходимостью ухода за маленьким ребенком) незначительно усиливает ощущение несчастья по сравнению с общим недосыпанием.