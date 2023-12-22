Почему хочется съесть десерт даже после сытного обеда

Многие из нас замечали, что даже после сытного обеда или ужина в желудке всегда находится место для десерта. Но почему так происходит? И почему только с десертом?

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Если бы наши предки питались только для удовлетворения своих метаболических потребностей, то они бы не прожили долго. В этом случае в игру вступает гедонистическая часть мозга. Она связана с ощущением вознаграждения, которое мы получаем от еды, и заставляет нас есть больше, чем нам на самом деле нужно.

В результате наш мозг начинает жаждать высококалорийной еды. Ведь только благодаря ей удастся заполнить все укромные уголки желудка.

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А какая пища самая калорийная? Та, в которой много сахара и жиров. То есть различные десерты.