Вирусолог прокомментировал выявление гриппа А у детей из поезда Тюмень — Адлер
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с Рамблером прокомментировал выявление грипп А у детей из поезда Тюмень — Адлер.
Ранее сообщалось, что следственные органы СК РФ по Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень — Адлер. Инцидент произошел вечером 20 декабря. Девочка следовала в поезде в составе организованной группы, внезапно ее состояние резко ухудшилось.
На территории Пензенской области к поезду прибыли работники скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть ребенка. После прибытия поезда на станцию Балашов в Саратовской области детей госпитализировали. У них был выявлен грипп А.
«Ничего нового и особо опасного для людей здесь нет. Летальный исход при гриппе А встречается не так часто — менее чем в 0,5% случаев. Как я понимаю, на поезде находились дети в возрасте от семи до 12 лет. В этой возрастной категории нечасто, но бывают отдельные случаи летального исхода при гриппе А. Конечно, чаще из-за гриппа умирают старые люди или совсем маленькие — до года, до двух лет. И то, что среди порядка 60 заболевших детей умерла одна девочка — это выше среднего процента, однако это еще ни о чем не говорит»Анатолий АльтштейнВирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
Эксперт отметил, что инкубационный период при гриппе А длится от одного до нескольких дней, и предположил, что дети заразились еще до посадки на поезд.
«Думаю, на поезд сели зараженные дети. Кто-то из них был уже в инкубационном периоде, кто-то уже имел определенную симптоматику, и инфекция распространилась в поезде. У детей всегда происходит интенсивное общение между собой — в результате тесного общения заразилось большое число ребят»Анатолий АльтштейнВирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
Альтштейн подчеркнул, что «перспективы вылечить заболевших детей очень высоки, они близки к ста процентам».
«Это не та инфекция, при которой нужно поднимать шум, находить всех заболевших и изолировать их. Все будет идти достаточно естественным путем»Анатолий АльтштейнВирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
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