«Ничего нового и особо опасного для людей здесь нет. Летальный исход при гриппе А встречается не так часто — менее чем в 0,5% случаев. Как я понимаю, на поезде находились дети в возрасте от семи до 12 лет. В этой возрастной категории нечасто, но бывают отдельные случаи летального исхода при гриппе А. Конечно, чаще из-за гриппа умирают старые люди или совсем маленькие — до года, до двух лет. И то, что среди порядка 60 заболевших детей умерла одна девочка — это выше среднего процента, однако это еще ни о чем не говорит»

Анатолий Альтштейн Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи