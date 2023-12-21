Интервью с Дибровой

Екатерина Диброва, президент Фонда им. В.П. Филатова, академик РАЕН, член Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике в интервью для «Рамблера» рассказала о проекте «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», его достижениях и целях на будущее.

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Расскажите, пожалуйста, о результатах, которых удалось достигнуть с момента начала проекта «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»? Как этот проект уже помог и продолжает помогать молодым ученым?

Проекту и форуму «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» уже 3 года. Главной целью «МЕДИЦИНЫ МОЛОДОЙ» в 2023 году стало создание для молодых ученых-медиков особой среды развития, самореализации. Для этого Фонд им. В.П. Филатова в рамках недельной научного-образовательной программы «ЛИДЕРЫ ИННОВАЦИЙ» организовал возможность личного общения перспективных исследователей с ведущими экспертами и организаторами отечественного здравоохранения, с представителями ведущих научных школ.

В этом году большое количество участников Конкурса «Всероссийской научной школы "МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ"» показало высокий интерес молодых ученых-медиков в развитии здравоохранения, на конкурс было представлено 386 проектных работ из 52 регионов России, а также из других стран: Беларуси, Туркменистана и Узбекистана.

Отдельно стоит отметить, что «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» была включена в план реализации «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы». С этого года в Конкурсе появилась новая номинация: награда Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации ФС РФ будет вручаться лучшему проекту женщины-ученого. Такую поддержку научной карьеры молодой женщины-ученого можно получить только в программе, организованной Фондом имени В.П. Филатова.

В чем заключается особая среда развития, самореализации для молодых ученых-медиков, которую создает для них Международный Фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова?

Фонд им. В.П. Филатова благодаря поддержке Фонда президентских грантов смог организовать особенную среду общения для лауреатов Конкурса «Всероссийской научной школы "МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ"». Молодые ученые могли в прямой коммуникации узнать от российских законодателей и ученых про главные тенденции сегодняшнего здравоохранения, про наиболее актуальные форматы дальнейшего профессионального развития, как разработать дорожные карты своей научной карьеры. Это, безусловно, очень ценно для молодого медицинского сообщества.

Конечно, важным ориентиром для лауреатов стали образовательные программы на площадках крупных медицинских ВУЗов и исследовательских центров, которые проводились в течение недели. Ведущие эксперты поделились своим знанием и опытом в инновационной научной деятельности. Были представлены образовательные междисциплинарные программы, нацеленные на разные задачи, что еще больше позволило расширить кругозор наших молодых ученых.

Объединение инициативной группы Фонда им В.П. Филатова и поддержка Фонда президентских грантов позволяют нашим молодым ученым повышать свой персональный рейтинг, делают наш проект уникальным и востребованным. Помимо этого, все присланные работы на Конкурс, которые прошли экспертный отбор, вошли в Сборник конкурсных работ и будут опубликованы в Российском индексе научного цитирования, что позволит увеличить индекс научной цитируемости каждого участника.

В этом году впервые была организована биомедицинская викторина, которая прошла на очень высоком уровне. Уникальный момент в том, что ее победителями стали молодые ученые – лауреаты программы «ЛИДЕРЫ ИННОВАЦИЙ», при том, что в викторине участвовали 20 команд из разных научных и образовательных организаций из 13 регионов России.

Совершенно независимо мы получаем такой результат, и это, наверное, еще раз доказывает, что выбор сделан правильно: ребята очень разносторонне развиты и их интеллектуальный уровень очень высокий.

Расскажите, пожалуйста, о наиболее интересных, на Ваш взгляд, проектах Конкурса «Всероссийской научной школы "МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ"», которые вы могли бы особенно отметить?

Cвои научные работы, от онкологии до биотехнологий, презентовали молодые ученые из различных городов России. Среди победителей Конкурса «Всероссийской научной школы "МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ"» младший научный сотрудник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Антон Полосков, который представил на Форуме проект – разработку гидрогеля с эффективным ранозаживляющим действием. Студент из Луганска (ФГБОУ ВО ЛГМУ им. Свт. Луки Минздрава России) Константин Тертычный представил проект, который поможет с выявлением людей с тревожным расстройством и своевременным оказанием им необходимой помощи.

Отдельного внимания заслуживает победительница номинации «Женщина – ученый в медицине» Елена Самкович, заведующая научно-образовательным отделом СПб филиала ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова. Она представила проект «Разработка технологии фотодинамической терапии в органосохранном лечении увеальной меланомы», который направлен на разработку и внедрение современного метода лечения пациентов с офтальмоонкологией.

Пресс-служба

Среди ученых-женщин лауреатов эксперты выделили также разработку Регины Стельмаховой из ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца», которая предложила инновационную технологию лечения амблиопии у детей. Серьезным потенциалом обладает проект победительницы в номинации «Прорывные идеи в развитии медицинской науки и клинической практики в решениях молодых ученых и проектных команд» Дарьи Гордеевой (ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России), которая предложила технологию, повышающую биодоступность лекарственной терапии у пациентов с болезнью Паркинсона.

Как появилась идея ввести номинацию «Женщина – ученый в медицине»?

Учреждение специальной номинации «Женщина – ученый в медицине» было инициировано Советом Евразийского женского форума, председателем Совета ЕЖФ Галиной Николаевной Кареловой. Проект, победивший в этой номинации, отмечается благодарственной грамотой Совета Евразийского женского форума. Эта инициатива стала дополнительной мотивацией для молодых женщин ученых-медиков активно заявлять о себе и своих проектах, направленных на сохранение здоровья россиян и улучшение качества российского здравоохранения.

Научный куратор проекта «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, координатор проекта Совета ЕЖФ «Здоровье женщины – благополучие нации», академик РАН Оксана Михайловна Драпкина отметила, что среди участников и лауреатов значительное место заслуженно занимают женщины. Так, общее количество проектов, поданных женщинами учеными – 211, что составляет 62%, а среди 20 лауреатов – 11 женщин-ученых.

Растет ли интерес молодых специалистов к научной деятельности? Много ли молодых людей предпочитают науку практической работе в профессии (просто врачами, например)?

Мы отмечаем большой рост вовлеченности молодого медицинского сообщества в научно-исследовательскую деятельность, поэтому со стороны профессионального сообщества нужно молодым ученым-медикам помогать развиваться в своей научно-исследовательской деятельности. Считаю, что Министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко абсолютно прав, говоря, что поддержка молодых ученых-медиков – это поддержка будущего России.

Принципиально важно и то, что темы Форума и Конкурса «Всероссийской научной школы "МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ"» созвучны стратегическим приоритетам российского здравоохранения, поэтому Министерство здравоохранения РФ активно поддерживает инициативы, которые направлены на помощь в становлении молодых ученых, реализации перспективных проектов и идей.

Какие достижения биотехнологий на текущий день вы могли бы выделить?

Основным направлением деятельности Международного Фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова является популяризация современных биотехнологий и их прикладное, практическое применение. Мы специально приняли решение выделить «Биомедицинский модуль» и представить молодым ученым одни из самых популярных направлений биотехнологий, заинтересовать их ими.

За последнее десятилетие мы стали свидетелями появления и перехода к новым современным тенденциям, таким как 3D и 4D-печать, «умные» имплантаты, биомиметические материалы и биопечать. Биомиметические полимерные материалы широко используются в различных медицинских целях, особенно в качестве каркасов в тканевой инженерии. Подходы обратного инжиниринга, включающие исследование нативной ткани и материала в сочетании с методами 3D-биопечати, позволяют формировать биомиметические анизотропные структуры, повторяющие архитектуру нативной ткани. Таким образом, биомедицинская инженерия является стремительно развивающейся областью современной технологии в медицине, и в ближайшем будущем в России пациенты смогут получить напечатанные импланты, эффективно компенсирующие утраченные ткани и органы.

Хотелось бы обратить внимание и на регенеративную медицину, терапию, при которой восстановление поврежденных тканей осуществляется с помощью стволовых клеток. Это направление может применяться и в эстетических или косметологических целях (с целью устранения дефектов после травм и опухолей).

Регенеративная медицина постоянно развивается: разрабатываются все новые методы лечения и коррекции общего состояния, восстановления поврежденных и утраченных органов, которые уже дают впечатляющие результаты. Подходы регенеративной медицины позволяют, восстанавливая структуру и функции органов и тканей, достигать максимально возможных результатов лечения, поэтому регенеративная медицина является одним из главных приоритетов развития современной медицины. Очевидно, что за счет максимально возможного восстановления исходной структуры органов и тканей будет обеспечиваться повышение качества жизни пациентов.

Какие возможности предоставлены молодым ученым в проекте для дальнейшей реализации своих проектов?

У нас появился индустриальный партнер – российская группа компаний «Брайт Вэй», чей опыт интересен для молодой науки. Компания готова быть в прямом диалоге и предложила свою площадку для сотрудничества: от науки – к практике. Думаю, что такой формат может стать хорошим опытом для молодых ученых. Также интересным событием в расписании научно-образовательной программы «ЛИДЕРЫ ИННОВАЦИЙ» стал экскурс по стендам ведущих индустриальных площадок российского здравоохранения в рамках Российской недели здравоохранения на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». Молодые ученые посетили стенды таких организаций, как Елатомский приборный завод, Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей», Швабе и другие. Мы смогли посмотреть, какие новые препараты и разработки представлены сейчас на рынке отрасли. Молодые ученые задали вопросы первым лицам компаний – флагманам российского здравоохранения. Это, безусловно, вдохновляет молодых ученых и предоставляет больше ресурсов для реализации своих проектов.

Расскажите, пожалуйста, о научно-образовательной программе «ЛИДЕРЫ ИННОВАЦИЙ», которая была организована в этом году.

Хотела бы остановиться на одном из важных мероприятий этой программы – круглом столе «Актуальные вопросы совершенствования мер поддержки молодых ученых в сфере здравоохранения» в Совете Федерации ФС РФ, который состоялся под руководством заместителя Председателя Совета Федерации ФС РФ, председателя Экспертного Совета Конкурса «Всероссийской научной школы "МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ"» Инны Юрьевны Святенко.

На мероприятии выступили заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Владимировна Семенова, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Денис Сергеевич Секиринский, ректоры и профессора ведущих ВУЗов, представители крупных медицинских НИИ и другие представители научного медицинского сообщества.

На круглом столе молодые медики-исследователи обсудили с представителями власти и медицинского сообщества меры и решения, которые могли бы помочь молодым ученым в их исследованиях и развитии медицинской науки. Среди озвученных предложений была инициатива о закреплении в законодательстве социального пакета для молодых ученых-медиков, чьи исследования позволили бы существенно усовершенствовать медицинские технологии и клиническую практику, а также введение специального научного патента молодого ученого на перспективные разработки, защищающего авторские права перспективных исследователей и научных команд.

Пресс-служба

По итогам круглого стола участники обозначили основные векторы поддержки молодых ученых, а также представили эффективные меры по развитию перспективных направлений здравоохранения, в частности, биомедицины, клеточных и доклеточных технологий.

По завершению Форума и научно-образовательной программы «ЛИДЕРЫ ИННОВАЦИЙ» Экспертным Советом «МЕДИЦИНЫ МОЛОДОЙ», который возглавляет заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Юрьевна Святенко, и в который входят академики РАН Оксана Михайловна Драпкина и Армаис Альбертович Камалов, научные кураторы проекта – Первый Сеченовский университет и МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, была выдвинута инициатива проводить регулярные круглые столы с нашими участниками «ЛИДЕРЫ ИННОВАЦИЙ» для того, чтобы была возможность узнать, в каком статусе у молодых ученых проекты, что нужно для дальнейшей реализации, какие новые возможности появились у наших кураторов.