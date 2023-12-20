Найден простой способ повысить творческие способности — ученые

Творческий процесс присутствует не только в рабочей рутине дизайнеров и художников. Он также хорошо знаком инженерам и тем же школьникам. Во всех случаях мыслить более гибким образом поможет простой способ, выявленный учеными.

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Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре выяснили, как повысить уровень креативности.

Ученые провели исследование на креативные способности, попросив участников эксперимента построить 3D-модель из конструктора. Практика показала, что успешно справиться с заданием людям мешал высокий уровень летучих органических соединений. К последним относятся газы, выделяемые моющими средствами пестицидами, парфюмерией, красками, ароматизаторами и освежителями воздуха.

Итоги исследования показали, что, если очистить воздух, снизив уровень летучих органических соединений на 72%, креативные способности человека улучшатся. В то же время ученые подчеркивают, что повысить продуктивность сотрудников можно при сокращении использования диффузоров и обеспечении хорошей вентиляции в помещении.