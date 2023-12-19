Раскрыт неизвестный механизм заражения Эболой

Ученые Техасского института биомедицинских исследований раскрыли ранее неизвестный механизм заражения клеток вирусом Эбола, который вызывают геморрагическую лихорадку Эбола. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Infectious Diseases.

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Было показано, что вирус создает и использует межклеточные туннели для перемещения от клетки к клетке и уклонения от лекарственных препаратов. В частности, вирус генерирует нанотрубки, которые позволяют клеткам взаимодействовать путем обмена частицами на относительно большие расстояния — до 200 микрометров. Известно, что подобные структуры играют важную роль в развитии нейродегенеративных заболеваний, рака, инфекции ВИЧ и гриппа.

Используя сканирующую электронную микроскопию и 3D-микроскопию высокого разрешения, ученые выяснили, что при заражении вирусом Эбола начинается усиленное формирование туннельных нанотрубок, содержащих вирусные частицы. При этом для начала синтеза нанотрубок не требуется полный вирус, а лишь отдельные его фрагменты, кодирующие определенные белки.