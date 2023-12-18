Ученые нашли вирусы, влияющие на развитие астмы

Иммунологи из Европы и Канады выявили 19 семейств вирусов, чье видовое разнообразие влияет на развитие астмы у детей. Вирусы относятся к порядку Caudovirales, они являются бактериофагами и обитают в кишечнике.

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Группа ученых в течение пяти лет наблюдала за состоянием здоровья 647 детей. На момент начала исследования малышам было около года. Родители дали согласие на всесторонние обследования, в том числе анализы микрофлоры кишечника.

В последующие годы астма появилась у 21% детей. Наблюдения показали, что бактериальная микрофлора действительно влияет на риск развития астмы. Также есть связь между кишечными вирусами-бактериофагами и этим заболеванием.

Так, наличие большого количества вирусов Caudovirales повышал вероятность развития астмы на 33%, а изобилие вирусов Microviridae, напротив, сокращало на 27%. Ученые установили, что вирусы напрямую влияют на развитие астмы, воздействуя на рецептор врожденной иммунной системы TLR9. Открытие позволит более точно прогнозировать риск заболевания, а также разработать новые методики профилактики и лечения, сообщает Nature Medicine.