Ученые выявили связь между бактериофагами и астмой

Специалисты выяснили, что развитие астмы у детей может быть объяснено не только составом микрофлоры, но еще и разнообразием видов 19 семейств вирусов-бактериофагов Caudovirales, сообщили в журнале Nature Medicine.

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Группа иммунологов долго наблюдала за здоровьем 647 детей годовалого возраста, родившихся в Копенгагене. У 21% из них в течение пяти лет развилась астма, что позволило отследить причины, влияющие на развитие заболевания. Присутствие большого числа вирусов из порядка Caudovirales на 33% увеличивало риск появления астмы, а избыток бактериофагов Microviridae на 27% снижал риск развития заболевания.

Эти данные помогут скорректировать и повысить эффективность методов прогнозирования астмы и лечения.