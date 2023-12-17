Как зима влияет на мозг и поведение человека

Всё больше научных исследований подтверждает, что зима вносит глубокие изменения в мышление, чувства и поведение людей. Так что же конкретно с нами происходит в это время года?

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В зимние месяцы многие люди чувствуют подавленность. Это вызвано сезонным аффективным расстройством. Учёные говорят, что существует связь между этим расстройством и уменьшением воздействия солнечного света. Это приводит к снижению уровня серотонина. Наибольшую распространённость сезонное аффективное расстройство получило в северных регионах мира: на Аляске, в Скандинавии. Именно там самые короткие дни зимой и длится это долго.

Зима также известна как время года, когда люди набирают несколько килограммов. Недавний обзор исследований на эту тему показал, что в среднем вес в период праздников увеличивается на 0,5 1,3 кг. Также люди с ожирением и избыточным весом набирают ещё больше.

Good Housekeeping

Также исследования демонстрируют, что в зимнее время люди чаще занимаются сексом. Это стало известно благодаря анализу продаж презервативов, уровня заболеваний, передающихся половым путем, поиска порнографии и проституции в Интернете. Пик всего этого приходится на конец лета, а затем на зимние месяцы.

Кроме того, зимой людям проще сосредоточиться на учёбе или работе. Нейробиологи из Бельгии обнаружили, что производительность людей при выполнении задач, связанных с устойчивым вниманием, была лучшей в зимнее время.

Значительно увеличиваются зимой и объёмы благотворительных пожертвований. Люди становятся более щедрыми и оставляют примерно на 4% больше чаевых официантам во время сезона отпусков. Скорее всего, эта тенденция связана с зимними праздниками, поощряющими щедрость.