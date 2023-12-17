Ученые научились определять склонность к суициду по анализу крови

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили в крови людей, страдающих депрессией, определенные соединения, которые указывают на более высокий риск суицидальных мыслей. Они утверждают, что смогли точно определить находящихся в зоне наибольшего риска 85-90 человек из 100 на основе пяти метаболитов у мужчин и еще пяти у женщин, сообщило издание UC San Diego Today.

© Poslednie-novosti.com

Ученые провели исследования образцов крови 99 участников с депрессией и суицидальными мыслями, не поддающимися лечению, и 99 здоровых участников. Исследователи обнаружили, что среди циркулирующих в крови биохимических веществ пять можно использовать как "биомаркер" для определения пациентов, больных депрессией и страдающих от суицидальных мыслей, которые не поддаются лечению.

Эти "биомаркеры" различаются у мужчин и женщин. Навье также отметил, что поиск способов лечения депрессии на уровне обмена веществ может улучшить результаты лечения не только депрессии, но и других хронических заболеваний.