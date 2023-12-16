Вакцинация снижает риск летального исхода при COVID в 10 раз

Риск летального исхода от COVID-19 значительно снижается после вакцинации, но эта защита почти полностью исчезает через шесть месяцев, что подчеркивает важность ревакцинации. Это показало исследование, опубликованное в JRSM.

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Авторы работы проанализировали более 10 миллионов случаев COVID-19 у взрослых в период с мая 2020 года по февраль 2022 года.

Среди взрослых старше 50 лет риск летального исхода был в 10 раз выше у непривитых по сравнению с теми, кто был вакцинирован в течение шести месяцев до положительного результата теста.

Частота летальных случаев составила 6,3% в группе непривитых и 0,6% в группе вакцинированных.

Исследователи также обнаружили резкое снижение числа летальных исходов в начале 2021 года, когда была внедрена вакцина. При этом риск летального исхода был стабильно низким в течение шести месяцев после последней дозы вакцины во всех возрастных группах. После этого защита начинала уменьшаться, а риск летального исхода увеличивался.