Рождество и начало года – самые рискованные для сердца периоды

Согласно статистике, врачи сталкиваются с большинством сердечных приступов в декабре и январе. Однако причина не только во времени года, но и в рождественском стрессе

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По статистике, сердечные приступы чаще всего случаются во время празднования Рождества и Нового года. Как отмечает Алеш Линхарт, ведущий чешский эксперт по сердечно-сосудистым заболеваниям, падение ртутного столба на семь градусов увеличивает риск сердечного приступа примерно на 10%. В морозную погоду кровеносные сосуды сужаются и кровь течет труднее, что в сочетании с повышенной физической активностью является значительным фактором риска.

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Опасные праздники

Кроме того, в игру вступают и другие факторы. В исследовании, опубликованном в 2004 году в журнале Circulation, американские ученые проанализировали базу данных свидетельств о смерти за 1973-2001 годы и сосредоточились на диагнозах, связанных с сердцем. Оно показало, что количество смертельных случаев сердечной недостаточности всегда постепенно увеличивается в декабре, достигает пика в канун Рождества, а затем немного снижается; затем снова увеличивается 1 января и остается высоким до конца зимы. Похожие результаты получены и в других странах: в Швеции, например, вероятность сердечного приступа увеличивается на 15% в период между кануном Рождества и Новым годом.

Однако повышенная частота сердечных приступов была зафиксирована и в Новой Зеландии, где Рождество приходится на лето. Таким образом, очевидно, что сердечная мышца реагирует не только на изменения внешней температуры, но и на текущие события. Однако следует подчеркнуть, что речь идет исключительно о смертельных сердечных приступах, когда пациенты не успели вовремя обратиться к врачу.