Чувство одиночества оказалось опасным для здоровья

Ученые Мичиганского университета выяснили, что чувство одиночества, возникающее на протяжении многих лет, связано с более высоким риском опасных заболеваний и сокращения продолжительности жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).