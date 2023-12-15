Чувство одиночества оказалось опасным для здоровья

Специалисты проанализировали данные более чем о 9000 участников в возрасте 50 лет и старше, которые охватывали восьмилетний период с 1996 по 2004 год. Добровольцы были разделены на четыре группы: те, кто никогда не испытывал одиночества, и те, кто испытывал продолжительное одиночество хотя бы раз, два раза и три или более раз за все время. Ответы были сопоставлены с состоянием здоровья и образом жизни участников.