Голый мужчина из Сургута сел в машину к незнакомой женщине

Голый мужчина в Сургуте напугал женщину. Он залез на крышу ее автомобиля, а потом еще и сел к ней на переднее сиденье.

В Сургуте голый мужчина напугал незнакомую женщину. Сообщается, что мужчина выбежал из дома без одежды и залез на проезжающую машину, в которой сидела пострадавшая женщина. После этого он спустился, открыл дверь и сел к ней на переднее сиденье. Женщина кричала и требовала, чтобы он покинул салон. При этом отмечается, что никто из проезжающих водителей помощь ей не оказал.