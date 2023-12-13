Эксперт поделился необычной, но мощной техникой для улучшения памяти
Доктор Майкл Мосли раскрыл удивительный метод, который может улучшить память и навыки решения проблем. Считается, что эта древняя практика возникла в Китае.
Речь идёт о ходьбе задом наперёд. Как отмечает Майкл Мосли, 100 шагов задом наперёд могут быть так же эффективны, как и 1000 шагов вперёд.
Слова врача подтверждают и исследователи из Университета Рохэмптона в Великобритании. Учёные попросили 100 добровольцев посмотреть видео, а затем пройтись вперёд, задом наперёд или оставаться на месте. Они обнаружили, что группа, которая ходила задом наперёд, всегда помнила о видео больше, чем остальные.
Также Мосли добавляет, что ходьба задом наперёд увеличивает время реакции и является мощным пусковым механизмом для мобилизации ресурсов мозга.
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