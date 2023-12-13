Исследователи из Израиля провели эксперименты и обнаружили удивительное лечебное свойство личинок мухи черной львинки.

Как оказалось, в процессе своей жизнедеятельности они вырабатывают специальные противовоспалительные вещества. По мнению ученых, в будущем эти вещества можно будет использовать для эффективного лечения воспалительных заболеваний кишечника, таких как язвенный колит и болезнь Крона.

В ходе экспериментов лабораторные мыши с вызванным воспалением кишечника получали перорально экстракты личинок мух. Это привело к значительному улучшению состояния кишечника грызунов и снижению уровня воспалительных маркеров. Таким образом, ученые выяснили, что вещества, вырабатываемые этими личинками, очень эффективно борются с воспалением.