Эта популярная вредная привычка приводит к расстройствам психики

Ученые из Дании обнаружили связь между популярной вредной привычкой и риском возникновения биполярного расстройства и депрессии. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Psychiatrica Scandinavica. Авторы научной работы сделали выводы на основании данных о состоянии здоровья и образе жизни, а также образцов ДНК около 350 тысяч человек.

© Super.ru

В результате научных изысканий среди курильщиков, принявших участие в исследовании, обнаружилось занимательное сходство геномов. Таким образом, считают ученые, предрасположенность к курению может передаваться по наследству. И даже приемные дети курящих родителей сильнее подвержены никотиновой зависимости. Так что дело не только в «плохих» генах.