Ученые назвали ранние признаки рассеянного склероза

Ученые назвали признаки, которые могут указывать на рассеянный склероз до постановки диагноза. Исследование публикует научный журнал Neurology.

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Отметим, множественный склероз – это аутоиммунное заболевание, при котором иммунные клетки начинают атаковать нервные волокна собственного организма. При этой болезни человек испытывает затруднения при движении, повышенный тонус мышц, проблемы с речью и зрением, онемение и слабость в конечностях.

На то, что через пять лет у пациента может развиться рассеянный склероз указывают частые депрессии, запоры, инфекции мочеполовых путей. Эти признаки не дают врачам на ранней стадии указать на возможные серьезные последствия. Также в этот список попадают сексуальные расстройства.