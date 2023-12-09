Ученые нашли способ лучше соображать по утрам

Шведские исследователи пришли к выводу, что позиция поспать ещё немного после пробуждения благотворно влияет на здоровье. Они провели эксперимент, в рамках которого испытуемым пришлось вставать по двум разным схемам — с первым будильником и через полчаса после него. Результаты появились в журнале Journal of Sleep Research.

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В ходе эксперимента у испытуемых измеряли уровень кортизола и делали тесты для определения когнитивных способностей.

Оказалось, что досыпание в течение получаса улучшало мыслительные способности участников и не сказалось на уровне кортизола. При этом характеристики сна получились одинаковыми в обоих случаях — люди ощущали сонливость сразу после пробуждения.

До этого американские учёные выяснили , что 57% людей не вскакивают после первого сигнала будильника, а продолжают «досыпать». Бодрствовать они начинают лишь после второго-третьего сигнала.