Ученые выяснили, какая еда помогает противостоять депрессии

Ученые выяснили, что лактобактерии в квашеных овощах помогают противостоять депрессии
Любители квашеной капусты, йогурта и прочих ферментированных продуктов, готовые есть все это на завтрак, обед и ужин, поступают абсолютно правильно. Как выяснили ученые, лактобактерии, которыми богаты такие продукты, защищают нас от депрессии.
Лактобактерии содержатся в квашеных овощах и кисломолочных продуктах (сейчас модно называть их "ферментированными"), они поддерживают здоровую микрофлору в кишечнике, а это важно для иммунитета и предотвращения развития многих заболеваний.
Теперь группа ученых из Университета Вирджинии установила, что ферментированные продукты помогают противостоять депрессии. Эксперименты проводились на лабораторных мышах.
В своем исследовании авторы работы изучали влияние пробиотических бактерий - лактобацилл. Они установили, что лактобациллы поддерживают уровень иммунного медиатора гамма-интерферона, который регулирует реакцию организма на стресс, тем самым помогая предотвращать депрессию. Авторы исследования уверены, что полученные знания важны в практическом плане - регулярное употребление квашеных овощей и кисломолочных продуктов поможет в профилактике и лечении многих психических заболеваний.
"Я очень уважаю кисломолочные и ферментированные продукты - особенно квашеную капусту! Их употребление создает максимально благоприятные условия для размножения и роста [в нашем кишечнике] своих собственных полезных бактерий, - прокомментировала выводы американских ученых врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своем Telegram-канале. - Я уже не раз писала, как полезны пробиотики, но эти бактерии никогда не приживутся в нашем организме. Их польза в том, что они сдерживают рост патогенной микрофлоры и способствуют росту благоприятной собственной флоры, но никак не заменяют ее. И если вместе с пробиотиками в пищу добавить ферментированные продукты, то это поможет нам быстрее "заселить" желудочно-кишечный тракт правильными бактериями".