Ученые выяснили, какая еда помогает противостоять депрессии

"Я очень уважаю кисломолочные и ферментированные продукты - особенно квашеную капусту! Их употребление создает максимально благоприятные условия для размножения и роста [в нашем кишечнике] своих собственных полезных бактерий, - прокомментировала выводы американских ученых врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своем Telegram-канале. - Я уже не раз писала, как полезны пробиотики, но эти бактерии никогда не приживутся в нашем организме. Их польза в том, что они сдерживают рост патогенной микрофлоры и способствуют росту благоприятной собственной флоры, но никак не заменяют ее. И если вместе с пробиотиками в пищу добавить ферментированные продукты, то это поможет нам быстрее "заселить" желудочно-кишечный тракт правильными бактериями".