Стало известно, что похудение оказывает влияние на активность мозга

Исследователи из Института управления здравоохранением больницы общего профиля НОАК в Пекине (Китай) выяснили, что процесс похудения снижает активность областей мозга, ответственных за формирование зависимости (в том числе пищевой) путем изменения микрофлоры кишечника. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Ученые объяснили, что здоровый, сбалансированный микробиом кишечника имеет решающее значение для энергетического гомеостаза и поддержания нормального веса.

Бактериальный дисбаланс, напротив, может спровоцировать развитие аномального пищевого поведения. Это обусловлено наличием связи между кишечником и мозгом. Изменения в микробиоме могут оказывать влияние на работу определенных областей мозга путем вовлечения эндокринной, нервной и иммунной систем.

Чтобы выявить конкретные изменения микробиома, способствующие нормализации пищевого поведения, ученые провели исследование с участием 25 китайских женщин и мужчин, страдающих ожирением. Средний возраст испытуемых составил 27 лет.

Сперва участники прошли "фазу строго контролируемого голодания" длительностью 32 дня. Она характеризовалась снижением суточного потребления калорий до одной четверти от их привычного числа под контролем диетолога. Затем они провели 30 дней в "фазе низкоконтролируемого голодания", во время которой женщины потребляли 500 калорий, а мужчины - 600.

По окончании эксперимента ученые оценили состав микробиома кишечника участников с помощью анализов кала и крови.

Они обнаружили, что численность бактерий Faecalibacterium prausnitzii, Parabacteroides distasonis и Bacterokles uniformis увеличилась, в то время как количество Escherichia coli снизилось. Исследователи объяснили, что численность бактерий P. distasonis и Flavonifractor plautii положительно коррелирует с активностью областей мозга, связанных с вниманием, двигательным торможением, эмоциями и обучением.

Одновременно с этим, снижение количества Escherichia coli, Coprococcus и Eubacterium hallii "помогает" левой орбитальной нижней лобной извилине мозга контролировать исполнительные функции, включая желание похудеть.