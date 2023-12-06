Что "видят" люди перед смертью: раскрыты последние слова пациентов

Медсестра госпиталя в Австралии рассказала об ощущениях и словах пациентов незадолго до смерти.

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Как передает Pronews, женщина была настолько удивлена и тронута услышанным от людей, что начала делиться своими мыслями в блоге Inspiration and Chai.

Отмечается, что многие пациенты в течение последних 2-12 недель жизни начинают смотреть на прожитые годы со стороны. Что они "видят"? Та картина, которая вырисовывается, зачастую связана с сожалением.

"Мне бы хотелось иметь смелость прожить жизнь, в которой я был бы верен себе, а не соответствовал ожиданиям других", - отмечает медсестра Бронни Уэр, передавая слова пациентов. По ее словам, это "самая распространенная жалоба из всех".

Женщина отметила, что, слыша постоянно эти слова, она начала понимать, что "здоровье приносит ту свободу, которую очень немногие осознают". Понимание приходит, когда человек лишается здоровья.

Ранее сотрудник одного из хосписов имени Марии Кюри рассказала в колонке для The Telegraph, что "смерть - это обычно мирный процесс, во время которого люди становятся более сонными". По словам специалиста, перед смертью люди впадают в бессознательное состояние. При этом они способны слышать и чувствовать прикосновение руки, даже если не могут общаться.

В свою очередь исследователи из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей, жизнь которых была "на волоске", испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).