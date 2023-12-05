Магнитные бури случаются несколько раз за месяц и влияют на метеочувствительных людей. Последние в такие моменты жалуются на плохое самочувствие, мешающее им жить и работать в привычном темпе.

О магнитных бурях в декабре 2023 года и об их влиянии на человеческий организм читайте в нашем материале.

Как возникают магнитные бури

Магнитные бури оказывают заметное влияние на здоровье человека. А зарождаются они в тот момент, когда на Солнце происходят выбросы массы. Ее частицы разлетаются в разные стороны. В том числе по направлению к планете Земля. Однако ее магнитное поле начинает возмущаться на приход незваных гостей. Так происходят магнитные бури.

Древние люди вполне могли принять подобное явление за предзнаменование Конца Света. Однако сегодня на него смотрят с научной точки зрения. Тем не менее известно, что оно влияет на самочувствие некоторых землян.

Даты магнитных бурь в декабре 2023 года

1 декабря: неблагоприятный день. Почти весь день ожидается сильный геомагнитный шторм. Особенно сильным его воздействие окажется в 00:00 и три часа ночи. Затем вечером в 21:00.

2 декабря: неблагоприятный день. Сильнее всего магнитная буря будет в пять часов утра.

4 декабря: неблагоприятный день. Труднее всего придется в пять часов утра.

18 декабря: неблагоприятный день. Почти с утра и до вечера будет проявляться влияние магнитной бури.

19 декабря: неблагоприятный день. Магнитная буря спадет лишь к 21:00.

22 декабря: неблагоприятный день. С раннего утра до 18:00 активно действует магнитная буря.

23 декабря: неблагоприятный день. Геомагнитный шторм стихнет только к 21:00.

Влияние магнитных бурь на организм человека

Unsplash.com

У магнитной бури несколько названий. В их числе геомагнитная буря или магнитный шторм. Однако это явление всегда одинаково влияет на самочувствие определенных групп людей. В этот период повышается смертность от инсультов и инфарктов, что делает магнитную бурю особо опасным явлением для пожилых людей. Однако это не значит, что она не несет угрозы молодому поколению.

Симптомы при магнитных бурях

Мигрень;

Слабость;

Бессонница;

Тахикардия;

Скачки артериального давления;

Боль в спине;

Плохое настроение.

В СМИ пишут, что особое внимание в период, когда миром правит магнитная буря, следует уделить людям с психическими заболеваниями. Такие пациенты могут вести себя активнее, чем обычно, проявляя крайнюю возбудимость.

Как облегчить влияние магнитных бурь

Для метеозависимых в период магнитной бури допустимо воспользоваться медикаментозными препаратами. Например, от головной боли. Однако делать это следует при согласовании со своим лечащим врачом.

Важнее всего не быть мнительным. Часто люди, узнав о приближении геомагнитного шторма, начинают ощущать недомогания. Правильнее всего будет не придавать столь большое значение этому явление и продолжать заниматься своими делами.