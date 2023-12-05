Ученые Японии: васаби улучшает память и когнитивные способности людей

Недавнее исследование показало, что васаби, традиционная японская специя для суши, способна улучшать память и когнитивные способности пожилых людей.

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Такие выводы следуют из работы ученых Университета Тохоку, которые сосредоточились на разновидности горчичного масла гексарафан, содержащегося в небольших количествах в корнях растения васаби.

Вопрос перед учеными стоял такой: оказывает ли гексарафан, обладающий антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, положительное влияние на когнитивные функции у здоровых взрослых людей в возрасте 60 лет?

Исследование проходило так: 72 здоровых взрослых человека в возрасте от 60 до 80 лет поделились на две группы. Одна принимала 0,8 миллиграмма гексарафана в качестве ежедневной добавки к еде, что эквивалентно 5 граммам корневища васаби, в течение 12 недель, другая группа получала плацебо.

Тесты показали, что люди, принимавшие реальную добавку, продемонстрировали значительное улучшение эпизодической и рабочей памяти по сравнению с группой, принимавшей плацебо.

Когнитивные улучшения были особенно очевидны с точки зрения способности людей помнить короткие разговоры, выполнять простые вычисления и сопоставлять имена с лицами.

Ученые, занимавшиеся исследованием, заявили, что теперь изучают возможность разработки новых продуктов питания на основе гексарафана для улучшения памяти.

Представитель японской фирмы Kinjirushi Co., производящей продукты питания, заявил, что "в условиях старения населения планеты мы стремимся использовать полезные свойства васаби для увеличения продолжительности здоровой жизни и благополучия пожилых людей".