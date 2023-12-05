Nutrients: морковный сок усиливает иммунный ответ на опухолевые клетки

Употребление морковного сока способствует снижению воспаления в организме. Кроме того, этот напиток усиливает иммунный ответ против раковых клеток. К таким выводам пришли исследователи из Университета Южной Дании.

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Результатами они поделились в журнале Nutrients. В исследовании приняли участие 14 здоровых добровольцев (9 женщин и 5 мужчин).

Всем участникам был проведен забор образцов крови за час до и после употребления морковного сока. Ученые стремились выяснить, как изменились в крови участников уровни 44 противовоспалительных и провоспалительных цитокинов - небольших информационных молекул.

Отслеживание уровней цитокинов позволяет определить, протекает ли в организме воспалительный процесс, вызванный необходимостью иммунной системы уничтожать патогены.

Оказалось, что через час после того, как участники выпили сок, в плазме их крови обнаружилась повышенная концентрация как провоспалительных, так и противоспалительных цитокинов. Чтобы выяснить, какое значение это имеет для здоровья, ученые провели анализ с помощью STRING.

В молекулярной биологии этот инструмент представляет собой биологическую базу данных и веб-ресурс известных и прогнозируемых межбелковых взаимодействий в организме. Было обнаружено, что повышенная концентрация определенных цитокинов вследствие употребления морковного сока поспособствовала запуску противовоспалительной реакции в организме и улучшению иммунного ответа на опухолевые (раковые клетки).