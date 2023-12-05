Ученые раскрыли очередное полезное свойство фасоли
Специалисты Техасского университета провели исследование и выяснили, что фасоль снижает риски рецидива колоректального рака и благоприятно влияет на кишечник.
Испытуемыми были выбраны 48 человек старше 30 лет, страдавшие ожирением или перенесшие колоректальный рак. Их разделили на две группы. Участники первой питались по своему обычному рациону, второй – каждый день употребляли чашку консервированной фасоли, передает журнал eBioMedicine.
Результаты показали, что у тех, кто употреблял фасоль, произошло увеличение разнообразия в кишечнике полезных бактерий. Число патогенных, – наоборот, уменьшилось.
Перед тем, как изменять свой привычный рацион, следует обязательно получить профессиональную медицинскую консультацию.