Ученые раскрыли очередное полезное свойство фасоли

Специалисты Техасского университета провели исследование и выяснили, что фасоль снижает риски рецидива колоректального рака и благоприятно влияет на кишечник.

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Испытуемыми были выбраны 48 человек старше 30 лет, страдавшие ожирением или перенесшие колоректальный рак. Их разделили на две группы. Участники первой питались по своему обычному рациону, второй – каждый день употребляли чашку консервированной фасоли, передает журнал eBioMedicine.

Результаты показали, что у тех, кто употреблял фасоль, произошло увеличение разнообразия в кишечнике полезных бактерий. Число патогенных, – наоборот, уменьшилось.