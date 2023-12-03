Врач: вяленое мясо увеличивает риск развития маниакального синдрома

Мясо - ценный источник животного белка, необходимого для здоровья организма. Оно также обладает высокой энергоемкостью и пищевой ценностью. Однако, недавние исследования российских ученых показали, что вяленые и другие консервированные разновидности мяса могут повышать риски развития маниакального синдрома и других серьезных психических патологий.

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Диетолог Ирина Строгая рассказала о влиянии химических соединений, используемых при приготовлении мясных деликатесов, на наше здоровье. Она отметила, что вяленая говядина, хот-доги и салями могут провоцировать маниакальный синдром.

Эксперты по здоровому питанию провели исследование, в котором изучили данные о диете 1101 человека в возрасте от 18 до 65 лет. Некоторые из них имели психические расстройства на начало эксперимента.

Результаты показали, что у любителей мяса, особенно вяленого, было в три раза больше вероятности развития маниакального синдрома. Этот синдром проявляется эйфорией, гиперактивностью и бессонницей. Ученым уже было известно о связи между маниакальным синдромом и высоким риском биполярного аффективного расстройства.

Специалисты считают, что влияние нитратов, содержащихся в вяленом мясе, на мозг человека является наиболее вероятным объяснением этого явления. Эту версию подтвердили эксперименты на лабораторных мышах: добавление нитратов в их пищу вызывало поведение, схожее с маниакальным синдромом.