Laryngoscope: ученые Ирана нашли новый признак болезни, вызывающей головокружение

Люди с болезнью Меньера, которая провоцирует головокружение, имеют более утолщенную сосудистую оболочку глаза, пишет The Laryngoscope.

Laryngoscope: ученые Ирана нашли новый признак болезни, вызывающей головокружение
© FBM.ru

Болезнь Меньера является редким невоспалительным заболеванием внутреннего уха, которое провоцирует головокружение, тошноту, нарушения слуха вплоть до его потери. Принято считать, что симптомы появляются из-за увеличенного скопления жидкости в лабиринте — части внутреннего уха.

Представители Гуйланского университета медицинских наук в Раште (Иран) провели компьютерную томографию, сравнивая хориоидею (сосудистую оболочку глаза) 37 пациентов с Болезнью Меньера и 37 здоровых людей. Они сделали поправку на возраст, пол и наличие мигрени. В итоге они выяснили, что у пациентов с Болезнью Меньера на стороне пораженного уха выше толщина хориоидеи.

Это может указывать на то, что болезнь Меньера – это нейрососудистая патология. Все потому, что хориоидея управляется тройничным (лицевым) нервом. Итоги научной работы значительно улучшат понимание причин заболевания и могут привести к разработке более действенных способов лечения.