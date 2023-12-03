Laryngoscope: ученые Ирана нашли новый признак болезни, вызывающей головокружение

Люди с болезнью Меньера, которая провоцирует головокружение, имеют более утолщенную сосудистую оболочку глаза, пишет The Laryngoscope.

Болезнь Меньера является редким невоспалительным заболеванием внутреннего уха, которое провоцирует головокружение, тошноту, нарушения слуха вплоть до его потери. Принято считать, что симптомы появляются из-за увеличенного скопления жидкости в лабиринте — части внутреннего уха.

Представители Гуйланского университета медицинских наук в Раште (Иран) провели компьютерную томографию, сравнивая хориоидею (сосудистую оболочку глаза) 37 пациентов с Болезнью Меньера и 37 здоровых людей. Они сделали поправку на возраст, пол и наличие мигрени. В итоге они выяснили, что у пациентов с Болезнью Меньера на стороне пораженного уха выше толщина хориоидеи.

Это может указывать на то, что болезнь Меньера – это нейрососудистая патология. Все потому, что хориоидея управляется тройничным (лицевым) нервом. Итоги научной работы значительно улучшат понимание причин заболевания и могут привести к разработке более действенных способов лечения.