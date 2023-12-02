Гель из наночастиц и желатина избавит от кишечных свищей

Ученые из Института биомедицинских инноваций Терасаки разработали клейкий гель для избавления от кишечных свищей — каналов, через которые содержимое кишечника просачивается на поверхность кожи. Исследование опубликовано в журнале Acta Biomaterialia.

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Кишечно-кожные свищи представляют собой аномальные соединения между желудочно-кишечным трактом и кожей. Они могут появиться после операции на брюшной полости, а также в результате травмы или болезни Крона (воспалительного заболевания кишечника). Уровень выживаемости пациентов со свищами составляет от 75 до 80%. Для избавления от свища необходима инвазивная операция на кишечнике.

В новом исследовании ученые протестировали клейкий гель для запечатывания свища на основе синтетических наночастиц и желатина, модифицированного дофамином. Он быстро затвердевает при инъекции, образуя прочную структуру. Кроме того, испытания на животных показали, что гель поддерживает миграцию клеток и белков, необходимых для роста новых тканей, что является важным этапом процесса заживления. Ученым удалось избежать образования рубцовой ткани, которая обычно заменяет функциональную ткань, вызывая различные осложнения.