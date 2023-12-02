Паразиты помогут в создании новейших обезболивающих

Ученые раскрыли причину загадочной безболезненности поражений кожи, вызванных кожным лейшманиозом. Хитрые паразиты, являющиеся причиной заболевания, манипулируют восприятием боли, чтобы обеспечить свое выживание.

Исследование, опубликованное в журнале iScience, раскрывает метаболические сигнальные пути, которые подавляют боль, прокладывая путь к созданию потенциальных ненаркотических обезболивающих препаратов.

Анализируя повреждения на коже мышей, ученые обнаружили, что паразиты Leishmania, вызывающие кожный лейшманиоз, изменяют восприятие боли, пытаясь отсрочить лечение и поддержать свое существование.

Последствия выходят за рамки понимания этого паразитарного заболевания, открывая дверь к решениям для обезболивания различных проблем со здоровьем. Могут ли молекулы, вырабатываемые этими паразитами, стать будущим обезболивания? Дальнейшие исследования обязательно ответят на этот вопрос.