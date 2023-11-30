Весь в хозяина: невротизм человека влияет на характер питомца

Финские ученые обнаружили, что характер и привязанность кошек и собак к хозяину зависят от невротических проявлений человека. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на результаты, опубликованные в журнале iscience.

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Существуют четыре типа привязанности: надежный, тревожный, избегающий и дезорганизующий. Люди с надежной привязанностью чувствуют себя любимыми и достойными любви, тревожно-избегающие стремятся к близким отношениям, но одновременно держат партнера на расстоянии. Остальные типы привязанности являются невротичными и проявляются в стремлении к подозрению и поиску подвоха или в хаотичном взаимодействии.

Ученые из Хельсинкского университета исследовали взаимодействия домашних питомцев с хозяевами, имеющими тревожный и избегающий типы привязанности.

Эксперты изучили тип привязанности и общее психологическое благополучие 2724 участников (92% женщин). Также было проанализировано поведение 2545 собак и 788 кошек.

В результате оказалось, что тип привязанности владельца связан с поведением питомца. У общительных хозяев как правило были активные и общительные домашние животные, а у избегающих хозяев — пугливые и агрессивные. Исследователи считают, что воспитание собак и кошек оказывает влияние на их характер.