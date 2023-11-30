Ученые: причиной головной боли может быть воспаление мышц шеи

Шейные мышцы могут быть причиной головных болей, утверждает новое исследование, в котором для выявления этой связи использовались специальные МРТ-сканы.

Результаты исследования были представлены на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

"Наш подход к визуализации представляет собой первое объективное доказательство очень частого участия мышц шеи в возникновении первичных форм головной боли, таких как боль в шее при мигрени или головная боль напряжения, благодаря возможности количественного определения тонких воспалительных процессов в мышцах", — говорит доктор Нико Золлманн, работающий в отделении диагностической и интервенционной нейрорадиологии университетской клиники Рехтс дер Изар в Мюнхене.

Люди, страдающие головными болями напряженного типа, часто ощущают стягивание в голове и легкую или умеренную тупую боль по обеим сторонам головы. С другой стороны, мигрени характеризуются сильной пульсирующей болью, которая обычно поражает одну сторону головы. Мигрень также может вызывать тошноту, слабость и чувствительность к свету.

Боль в шее обычно связана с первичными головными болями, но до сих пор не существовало биомаркеров для измерения воспаления и раздражения мышц шеи.

Команда Соллманна сосредоточилась на взаимодействии трапециевидных мышц шеи с первичными головными болями, используя специальный тип МРТ для поиска связи между частотой боли в шее и головными болями. Исследователи измеряли боль и раздражение мышц, используя так называемые показатели Т2 мышц.

В исследовании приняли участие 50 человек, в основном женщины, в возрасте от 20 до 31 года. У 16 из них была головная боль напряжения, а у 12 - головная боль напряжения плюс мигрень. Эти группы были сопоставлены с 22 здоровыми контрольными испытуемыми.

Всем участникам была проведена трехмерная МРТ с турбо-спин-эхо. Анализировались связи между значениями Т2 мышц и наличием боли в шее, количеством дней с головной болью и количеством болевых точек, определяемых с помощью мануальных манипуляций с трапециевидной мышцей.

В группе "головная боль напряжения плюс мигрень" наблюдались самые высокие значения Т2 мышц. В свою очередь, более высокие значения Т2 мышц были значительно связаны с количеством дней головной боли и наличием боли в шее.

"Количественно выраженные воспалительные изменения в мышцах шеи значительно коррелируют с количеством дней, прожитых с головной болью, и наличием субъективно воспринимаемой боли в шее. Эти изменения позволяют нам отличить здоровых людей от пациентов, страдающих от первичной головной боли".

Результаты подтверждают роль мышц шеи в патофизиологии первичных головных болей, поэтому лечение, направленное на мышцы шеи, может привести к одновременному облегчению как боли в шее, так и головной боли.

Соллманн также отметил, что неинвазивные методы лечения, направленные на устранение боли в мышцах шеи, могут быть столь же эффективными и безопасными, как и лекарственные препараты.