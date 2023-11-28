Как нтенсивные физические упражнения могут привести к простуде
Множество данных показывают, что регулярные физические упражнения предотвращают респираторные инфекции. Однако, согласно новому исследованию, чрезмерно энергичные физические упражнения могут увеличить риск инфекций.
Но хотя малоподвижный образ жизни признан потенциальным фактором риска респираторных инфекций, учёные уже давно предполагают, что слишком большая активность, особенно продолжительная и высокоинтенсивная, также может повысить восприимчивость к заболеваниям.
«Теория предполагает, что кратковременное подавление иммунной системы после интенсивных физических упражнений приводит к увеличению восприимчивости к инфекциям, особенно заболеваниям верхних дыхательных путей», — отмечают авторы новой работы, о которой сообщает Medscape.
Исследователи зафиксировали более высокий уровень заболеваемости инфекциями верхних дыхательных путей «как среди хорошо тренированных, так и среди здоровых нетренированных людей после повышенной активности во время соревнований или тренировочных блоков с тяжёлыми нагрузками».
Новое исследование проливает свет на возможный механизм такого эффекта. Учёные протестировали образцы крови, слюны и мочи пожарных до и через 10 минут после интенсивных упражнений, имитирующих борьбу с лесными пожарами.
По словам исследователей, после тренировки у испытуемых наблюдалось меньше провоспалительных цитокинов и церамидов и больше антимикробных пептидов. Эти изменения указывают на повышение восприимчивости к инфекциям. Систематический обзор других исследований с участием марафонцев, пожарных, военнослужащих и футболистов также подтверждает усиление респираторных симптомов после напряжённых тренировок.
Взаимосвязь между физическими упражнениями и иммунной системой сложна и варьируется от человека к человеку, считает учёные. Врачи могут использовать результаты этого исследования для предоставления индивидуальных рекомендаций по физическим нагрузкам.
Результаты исследования прокомментировала Наталья Позднякова, врач-терапевт Клиники восстановительной медицины и Городской поликлиники №17:
— Спорт, безусловно, укрепляет иммунитет, если это спорт умеренный, дозированный, регулярный, привычный. В результате упражнений активируется работа местного иммунитета: реснички эпителия лучше самоочищаются – соответственно, лучше выводится слизистый секрет из бронхов, и это препятствует попаданию инфекции в верхние и, особенно, нижние дыхательные пути. Даже если вирусный агент попадает на слизистую дыхательных путей – он быстро выводится благодаря хорошей работе этих систем.
Однако, когда интенсивные тяжёлые нагрузки продолжаются более 1,5 – 2 часов, то может сработать обратная реакция, поскольку организм воспринимает их как стресс. А во время стресса могут вырабатываться гормоны стресса – кортизол и адреналин, что может снижать работу иммунной системы. Есть исследования марафонцев, которые показывают, что в течение трёх дней после стрессовой нагрузки в три-шесть раз могут повышаться риски заболеть какой-то вирусной инфекцией.
Но у марафонцев риски повышаются и за счёт того, что соревнование предполагает большое скопление людей – вероятность заболеть больше. Поэтому важно не участвовать в таких соревнованиях с признаками заболевания – это может грозить серьёзными последствиями для собственного здоровья и представлять опасность для окружающих.
И, безусловно, спортсменам, особенно профессиональным, для того, чтобы поддерживать организм в хорошей форме, необходимо соблюдать рекомендации по питанию. При физических нагрузках повышается потребность в железе, цинке, селене, витаминах группы В, А, С, которые также участвуют в работе иммунной системы.