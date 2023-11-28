Как нтенсивные физические упражнения могут привести к простуде

Множество данных показывают, что регулярные физические упражнения предотвращают респираторные инфекции. Однако, согласно новому исследованию, чрезмерно энергичные физические упражнения могут увеличить риск инфекций.

© Сибмеда

Но хотя малоподвижный образ жизни признан потенциальным фактором риска респираторных инфекций, учёные уже давно предполагают, что слишком большая активность, особенно продолжительная и высокоинтенсивная, также может повысить восприимчивость к заболеваниям.

Видео дня

«Теория предполагает, что кратковременное подавление иммунной системы после интенсивных физических упражнений приводит к увеличению восприимчивости к инфекциям, особенно заболеваниям верхних дыхательных путей», — отмечают авторы новой работы, о которой сообщает Medscape.

Исследователи зафиксировали более высокий уровень заболеваемости инфекциями верхних дыхательных путей «как среди хорошо тренированных, так и среди здоровых нетренированных людей после повышенной активности во время соревнований или тренировочных блоков с тяжёлыми нагрузками».

Новое исследование проливает свет на возможный механизм такого эффекта. Учёные протестировали образцы крови, слюны и мочи пожарных до и через 10 минут после интенсивных упражнений, имитирующих борьбу с лесными пожарами.

По словам исследователей, после тренировки у испытуемых наблюдалось меньше провоспалительных цитокинов и церамидов и больше антимикробных пептидов. Эти изменения указывают на повышение восприимчивости к инфекциям. Систематический обзор других исследований с участием марафонцев, пожарных, военнослужащих и футболистов также подтверждает усиление респираторных симптомов после напряжённых тренировок.

Взаимосвязь между физическими упражнениями и иммунной системой сложна и варьируется от человека к человеку, считает учёные. Врачи могут использовать результаты этого исследования для предоставления индивидуальных рекомендаций по физическим нагрузкам.

Результаты исследования прокомментировала Наталья Позднякова, врач-терапевт Клиники восстановительной медицины и Городской поликлиники №17:

— Спорт, безусловно, укрепляет иммунитет, если это спорт умеренный, дозированный, регулярный, привычный. В результате упражнений активируется работа местного иммунитета: реснички эпителия лучше самоочищаются – соответственно, лучше выводится слизистый секрет из бронхов, и это препятствует попаданию инфекции в верхние и, особенно, нижние дыхательные пути. Даже если вирусный агент попадает на слизистую дыхательных путей – он быстро выводится благодаря хорошей работе этих систем.

Однако, когда интенсивные тяжёлые нагрузки продолжаются более 1,5 – 2 часов, то может сработать обратная реакция, поскольку организм воспринимает их как стресс. А во время стресса могут вырабатываться гормоны стресса – кортизол и адреналин, что может снижать работу иммунной системы. Есть исследования марафонцев, которые показывают, что в течение трёх дней после стрессовой нагрузки в три-шесть раз могут повышаться риски заболеть какой-то вирусной инфекцией.

Но у марафонцев риски повышаются и за счёт того, что соревнование предполагает большое скопление людей – вероятность заболеть больше. Поэтому важно не участвовать в таких соревнованиях с признаками заболевания – это может грозить серьёзными последствиями для собственного здоровья и представлять опасность для окружающих.