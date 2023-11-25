Как мозг формирует память: новое исследование

Неврологи из Тринити-колледжа в Дублине раскрывают потрясающий процесс формирования памяти. Команда Томаса Райана обнаружила, что воспоминания хранятся не внутри клеток, а между ними, превращая ваш мозг в «скульптурный шедевр».

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В ходе новаторских экспериментов они выявили энграммные клетки - архитекторов памяти, доказав, что воспоминания создаются благодаря непрерывным связям между ними. Это как живая, дышащая сеть, в которой воспоминания не просто запоминаются, но и с точностью воспроизводятся.

Представьте себе свой мозг как динамический холст, постоянно меняющийся под воздействием впечатлений. Это открытие раскрывает механизм хранения памяти, объясняя, как мозг кодирует и запоминает информацию.